В Тюмени более чем на месяц перекроют движение по одной из центральных улиц

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
С 13 по 15 мая закроют проезд по улице Карла Маркса, на участке от Транспортной до 9 Января.
А с 13 мая до 10 августа частично перекроют участок по Холодильной, расположенный между 50 лет Октября и Республики.
Помимо этого, в июне, со 2-го по 5-е число, ограничат движение на пересечении улиц Котовского и Холодильной (со стороны Котовского).
Ранее «Наш город» писал, что в посёлке Боровском по улице Октябрьской проезд для транспорта будет перекрыт до 25 мая в связи со строительством спорткомплекса.