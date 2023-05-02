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В Тюмени более чем на месяц перекроют движение по одной из центральных улиц

2 мая 2023, 13:54
Фото: 1MI

Движение транспорта перекроют в Тюмени на улице Карла Маркса и Холодильной

Несколько дорог скоро перекроют в Тюмени в связи с реконструкцией трубопровода теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

С 13 по 15 мая закроют проезд по улице Карла Маркса, на участке от Транспортной до 9 Января.

А с 13 мая до 10 августа частично перекроют участок по Холодильной, расположенный между 50 лет Октября и Республики.

Помимо этого, в июне, со 2-го по 5-е число, ограничат движение на пересечении улиц Котовского и Холодильной (со стороны Котовского).

Ранее «Наш город» писал, что в посёлке Боровском по улице Октябрьской проезд для транспорта будет перекрыт до 25 мая в связи со строительством спорткомплекса.

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#Елена Чебоксарова#Ограничение движения#Автомобилисты#Дороги#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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