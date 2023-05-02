В центре Тюмени за 50 млн рублей снесут здание старой школы

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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По данным лота № 0167200003423002136, подрядчика выбрали 27 апреля. Изначально на эти цели хотели потратить 74 млн рублей, но компания существенно снизила цену.
«Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство школы по ул. Красных Зорь г. Тюмень» (подготовительные работы)», - отмечается на сайте Госзакупки.
Подрядчик снесёт старую постройку, срубит деревья и снимет асфальт.
Здесь скоро построят новую школу, проект оценивается в 1,6 млрд рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске за 100 млн рублей продаётся участок, где бывал Менделеев.