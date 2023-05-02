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В центре Тюмени за 50 млн рублей снесут здание старой школы

2 мая 2023, 13:00
Фото: 1MI

Старое здание коррекционной школы в центре Тюмени снесут за 50 млн рублей

На улице Красных Зорь демонтируют старую школу за 50,5 млн рублей. По данным сайта Госзакупки, работы проведёт ООО СК «ВСЕСТРОЙПРОЕКТ». Компания стала победителем торгов.

По данным лота № 0167200003423002136, подрядчика выбрали 27 апреля. Изначально на эти цели хотели потратить 74 млн рублей, но компания существенно снизила цену.

«Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство школы по ул. Красных Зорь г. Тюмень» (подготовительные работы)», - отмечается на сайте Госзакупки.

Подрядчик снесёт старую постройку, срубит деревья и снимет асфальт.

Здесь скоро построят новую школу, проект оценивается в 1,6 млрд рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске за 100 млн рублей продаётся участок, где бывал Менделеев.

В Тобольске за 100 млн рублей продают участок земли, где по легенде бывал Менделеев
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Александр Мязин#Работа
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