В центре Тюмени насмерть разбился 35-летний мотоциклист

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, байкер не справился с управлением двухколесного транспортного средства и врезался в опору освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Вагайском районе на 99-м километре трассы в ДТП погиб 36-летний житель Омской области. Мужчина слетел с дороги в кювет и опрокинулся. Он скончался до прибытия медиков.