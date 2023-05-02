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Published Сегодня, 15:47

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В центре Тюмени насмерть разбился 35-летний мотоциклист

2 мая 2023, 15:47
Фото: ГИБДД

В центре Тюмени насмерть разбился мотоциклист

35 летний водитель мотоцикла разбился сегодня в Тюмени. Трагедия произошла на улице 50 лет ВЛКСМ, 22.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, байкер не справился с управлением двухколесного транспортного средства и врезался в опору освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Вагайском районе на 99-м километре трассы в ДТП погиб 36-летний житель Омской области. Мужчина слетел с дороги в кювет и опрокинулся. Он скончался до прибытия медиков.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Мотоциклы#Водители#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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