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В Тобольске за 100 млн рублей продают участок земли, где по легенде бывал Менделеев

2 мая 2023, 12:00
Фото: Авито

В Тобольске продают участок земли, где по легенде бывал Менделеев. Фото

В городе продают участок земли, на котором по городской легенде в юности часто бывали ученый Дмитрий Менделеев. Он расположен в микрорайоне 3А, сообщается на сайте «Авито».
«Змельный участок в г. Тобольске общей площадью 30939 кв. м., кадастровый номер 72:24:0305006:4299. Виды разрешенного использования - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3, 8 этажей)», — сообщается на сайте «Авито».

Сам участок располагается в экологически чистой зоне, рядом находятся городские парки. Ранее землю выставляли на продажу в марте этого года.

«Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улице Челюскинцев за 13 млн рублей продают старинный дом. Ранее он стоил почти на два миллиона рублей меньше.

Старинный особняк продают в центре Тюмени за 13 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Покупка-продажа
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