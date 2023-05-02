В Тобольске за 100 млн рублей продают участок земли, где по легенде бывал Менделеев

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«Змельный участок в г. Тобольске общей площадью 30939 кв. м., кадастровый номер 72:24:0305006:4299. Виды разрешенного использования - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3, 8 этажей)», — сообщается на сайте «Авито».
Сам участок располагается в экологически чистой зоне, рядом находятся городские парки. Ранее землю выставляли на продажу в марте этого года.
«Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улице Челюскинцев за 13 млн рублей продают старинный дом. Ранее он стоил почти на два миллиона рублей меньше.