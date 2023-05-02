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В самолете А-320, летевшем в Тюмень, отказала система навигации

2 мая 2023, 10:48
Фото: 1MI

У самолета авиакомпании «Ямал», который следовал в Тюмень, отказала система навигации

У лайнера авиакомпании «Ямал» 1 мая отказала система навигации. Об этом сообщает иг-канал Aviaincident. Самолёт А-320 следовал по маршруту Минеральные Воды – Тюмень.

Пострадавших нет.

«01.05.2023 21.00 (мск) аэропорт Минеральные Воды. От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение», - сообщают источники тг-канала.

В апреле «Наш город» сообщал, что взлет авиарейса Барнаул — Тюмень задержался из-за стаи собак. Животные выбежали на взлётную полосу. В итоге лайнер выполнил взлёт после повторного осмотра ВПП.

Стая собак остановила взлет самолета, который направился в Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Самолет
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