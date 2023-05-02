В самолете А-320, летевшем в Тюмень, отказала система навигации

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Пострадавших нет.
«01.05.2023 21.00 (мск) аэропорт Минеральные Воды. От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС-снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение», - сообщают источники тг-канала.
В апреле «Наш город» сообщал, что взлет авиарейса Барнаул — Тюмень задержался из-за стаи собак. Животные выбежали на взлётную полосу. В итоге лайнер выполнил взлёт после повторного осмотра ВПП.