nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Изображение материала

Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей

2 мая 2023, 04:28
Фото: 1MI

Средняя зарплата учителей Тюменской области составила более 52 тысяч рублей

В Тюменской области средняя заработная плата учителей составляет 52,4 тысячи рублей. Это почти на три тысячи больше, чем в среднем по России. По стране этот показатель составляет 49,6 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным Росстата, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область по зарплатам учителей занимает третье место. Самые высокие доходы в УрФО имеют педагоги из ЯНАО и Югры — 116,3 и 80,7 тысяч рублей соответственно. В Свердловской области в среднем учителя зарабатывают 46,4 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 39,7 и 33,7 тысяч соответственно.

Воспитатели детских садов Тюменской области зарабатывают ежемесячно 49 тысяч рублей. Среднероссийский показатель составляет 43 тысячи рублей. Педагоги дополнительного образования в регионе имеют ежемесячный доход в размере 55,7 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем в России заработная плата педагогов допобразования составляет 47,7 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал,  что в Тюменской области размер ежемесячного заработка врачей по итогам 2022 года составил 103 тысячи рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Учителя#Воспитатели#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
29 апреля 05:46
Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
30 апреля 11:42
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
30 апреля 10:22
Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин
30 апреля 08:33
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22