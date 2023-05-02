Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По данным Росстата, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область по зарплатам учителей занимает третье место. Самые высокие доходы в УрФО имеют педагоги из ЯНАО и Югры — 116,3 и 80,7 тысяч рублей соответственно. В Свердловской области в среднем учителя зарабатывают 46,4 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 39,7 и 33,7 тысяч соответственно.
Воспитатели детских садов Тюменской области зарабатывают ежемесячно 49 тысяч рублей. Среднероссийский показатель составляет 43 тысячи рублей. Педагоги дополнительного образования в регионе имеют ежемесячный доход в размере 55,7 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем в России заработная плата педагогов допобразования составляет 47,7 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер ежемесячного заработка врачей по итогам 2022 года составил 103 тысячи рублей.