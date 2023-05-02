Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей

По данным Росстата, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область по зарплатам учителей занимает третье место. Самые высокие доходы в УрФО имеют педагоги из ЯНАО и Югры — 116,3 и 80,7 тысяч рублей соответственно. В Свердловской области в среднем учителя зарабатывают 46,4 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 39,7 и 33,7 тысяч соответственно.