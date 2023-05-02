Тюменцы обратились в больницу с клещами уже 1608 раз

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Многие жители рассказывают, что находили на теле клещей после прогулки в городе, где избегали травы и кустов. Известно, что только сейчас территории региона начали подвергаться акарицидной обработке.
Однако в России уже зафиксировали первые случаи заражения клещевым энцефалитом. А потому тюменские врачи рекомендуют в обязательном порядке прийти на вакцинацию, чтобы избежать тяжелых последствий после встречи с неприятным насекомым.
Ранее «Наш город» сообщал, что известные импортные корма и препараты от клещей для домашних питомцев исчезли из зоомагазинов, также перестали продаваться некоторые наполнители.