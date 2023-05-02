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Тюменцы обратились в больницу с клещами уже 1608 раз

2 мая 2023, 11:37
Фото: nashgorod.ru
1608 тюменцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

1608 тюменцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

По данным департамента здравоохранения, только за минувшую неделю было зафиксировано 923 случая присасывания клещей.

Многие жители рассказывают, что находили на теле клещей после прогулки в городе, где избегали травы и кустов. Известно, что только сейчас территории региона начали подвергаться акарицидной обработке.

Однако в России уже зафиксировали первые случаи заражения клещевым энцефалитом. А потому тюменские врачи рекомендуют в обязательном порядке прийти на вакцинацию, чтобы избежать тяжелых последствий после встречи с неприятным насекомым.

Ранее «Наш город» сообщал, что известные импортные корма и препараты от клещей для домашних питомцев исчезли из зоомагазинов, также перестали продаваться некоторые наполнители.

#Клещи#Инфекция#Клещевой энцефалит#Департамент здравоохранения ТО#Больница#Инфекционная больница#Укусы#Насекомые#Алиса Вернер
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