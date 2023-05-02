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Тюменцев возмутили рваные флаги у мемориала «Морякам России»

2 мая 2023, 08:31
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы возмущены рваными флагами у мемориала «Морякам России»

Жителей Тюмени возмутили рваные, грязные флаги, установленные у мемориала «Морякам России» в парке «Заречный». Соответствующие фотографии горожане опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
«Братья, ну флаги-то постирать надо. Скоро наш день, позор какой-то», — отметил автор фото.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что флаги в Тюмени, установленные у предприятий, магазинов и прочих мест довольно часто находятся в плачевном состоянии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году День Победы пройдет в новом формате. Традиционные шествие, «Бессмертный полк» и фейерверки будут отменены.

 

#Общество#Новости тюмени#Флаг#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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