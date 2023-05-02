Тюменцев возмутили рваные флаги у мемориала «Морякам России»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
«Братья, ну флаги-то постирать надо. Скоро наш день, позор какой-то», — отметил автор фото.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что флаги в Тюмени, установленные у предприятий, магазинов и прочих мест довольно часто находятся в плачевном состоянии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году День Победы пройдет в новом формате. Традиционные шествие, «Бессмертный полк» и фейерверки будут отменены.