Перевозчиков мусора штрафуют из-за нерасторопности властей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Четыре года назад, после начала реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, выявилась проблема — современные мусоровозы с плитой для загрузки ТКО с заднего борта, в том числе производимые в России, имеют разрешённую нагрузку на задний мост 13 тонн. Загрузка отходов из баков, установленных на контейнерных площадках, не обеспечивает равномерное распределение груза в кузове. Мусоровозы передвигаются по установленному маршруту, часто выезжая на федеральные трассы.
Максимальная допустимая нагрузка на ось устанавливается в тоннах. В момент погрузки отходов в мусоровоз можно определить только их объем. Массу перевезенных отходов и, соответственно, нагрузку на ось, можно узнать только при приеме ТКО на полигоне, где установлено весовое оборудование. То есть, когда техника уже прошла весь маршрут.
Существующие на данный момент весовые ограничения для автодорог не позволяют перевозить грузы на подобных автомобилях без нарушений, поскольку предельная нагрузка на ось, с учётом плиты для прессования, в действительности может быть превышена на величину более 10%.
Перевозчики отходов регулярно получают штрафы. Одновременно с тем они не могут отказаться от такого типа транспорта. Сумма одного штрафа составляет от 150 до 400 тысяч рублей. За год это значительные суммы — сотни миллионов по всей стране.
В 2019 году эта проблема была рассмотрена на экологическом форуме «Чистая страна». Тогда же было принято решение выделить коммунальную технику в отдельную категорию, наравне с военной и специальной техникой, используемых при ЧС. Такое поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Прошло четыре года — поручение не выполнено до сих пор. В министерствах, финансов и МВД, от данного поручения открещиваются — заявляют, что таких распоряжений не поступало и данный вопрос находится не в их компетенции.
Иная позиция у Минтранса России. Там подтвердили, что данный вопрос неоднократно обсуждался с Минприроды России.
Позиция транспортников неизменна — контроль массы транспортного средства и нагрузок на оси является обязательным условием безопасной эксплуатации любой автомобильной техники, но не стали уточнять, чем коммунальная техника, обеспечивающая санитарное благополучие граждан, хуже спецтехники МЧС.
«Учитывая конструктивные и геометрические параметры существующих автодорог и расположенных на них искусственных сооружений, движение транспортных средств, весовые и (или) габаритные параметры которых превышают допустимые значения, может создать прямую угрозу безопасности всех участников дорожного движения, а также нанести значительный ущерб транспортной инфраструктуре, — отмечают в минтрансе России. — Мониторинг соответствующих весовых параметров транспортного средства позволяет осуществлять, например, бортовая система контроля веса».
Фактически минтранс России не признает социальное значение услуги по вывозу отходов, ставя его в один ряд с предпринимательской деятельностью простых перевозчиков.
В ассоциации региональных операторов по обращению с ТКО «Чистая страна» с такой позицией не согласны. Там считают, что проблема «нагрузки на ось» является системной и требует решения на уровне федерального центра.