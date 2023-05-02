Перевозчиков мусора штрафуют из-за нерасторопности властей

Четыре года назад, после начала реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, выявилась проблема — современные мусоровозы с плитой для загрузки ТКО с заднего борта, в том числе производимые в России, имеют разрешённую нагрузку на задний мост 13 тонн. Загрузка отходов из баков, установленных на контейнерных площадках, не обеспечивает равномерное распределение груза в кузове. Мусоровозы передвигаются по установленному маршруту, часто выезжая на федеральные трассы.