Тюменские студенты передадут бойцам в зоне СВО усовершенствованный автомобиль

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В зоне СВО бойцы будут использовать транспортное средство для доставки боеприпасов, лекарств, продовольственной продукции на передовую, а также в целях эвакуации бойцов, получивших ранение.
Мастера усовершенствовали подвеску, что во многом позволило адаптировать УАЗ под условия фронтовых дорог.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские бойцы уже второй год получают посылки от неравнодушных земляков в рамках акции «Тепло родного дома».