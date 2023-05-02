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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

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Тюменские студенты передадут бойцам в зоне СВО усовершенствованный автомобиль

2 мая 2023, 16:50
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы отправят военнослужащим улучшенный УАЗ на Украину

Мастера и студенты ТКТТС отремонтировали УАЗ для отправки нашим бойцам на Украину. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.

В зоне СВО бойцы будут использовать транспортное средство для доставки боеприпасов, лекарств, продовольственной продукции на передовую, а также в целях эвакуации бойцов, получивших ранение.

Мастера усовершенствовали подвеску, что во многом позволило адаптировать УАЗ под условия фронтовых дорог.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские бойцы уже второй год получают посылки от неравнодушных земляков в рамках акции «Тепло родного дома».

 

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#Елена Чебоксарова#Гуманитарная помощь#Бойцы#СВО#Посылки#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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