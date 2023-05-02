Старинный особняк продают в центре Тюмени за 13 млн рублей

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В настоящее время объект отнесен к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Дом оценивается в 13 млн рублей.
«Жилой дом» был построен в 1887 году в центральной части города Тюмени», - отмечается в документации.
Новый собственник должен провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством.
В начале апреля «Наш город» сообщал, что данный объект оценивали в 15 млн рублей.