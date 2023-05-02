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Старинный особняк продают в центре Тюмени за 13 млн рублей

2 мая 2023, 10:22
Фото: ГИС торги

В центре Тюмени на Челюскинцев за 13 млн рублей продают старинный дом

В областной столице продают дом на улице Челюскинцев, 42. Постройка XIX века, расположенная рядом со Спасской церковью и филармонией, сообщается на сайте ГИС торги.

В настоящее время объект отнесен к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Дом оценивается в 13 млн рублей.

«Жилой дом» был построен в 1887 году в центральной части города Тюмени», - отмечается в документации.

Новый собственник должен провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством. 

В начале апреля «Наш город» сообщал, что данный объект оценивали в 15 млн рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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