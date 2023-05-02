Сегодня в Тюмени повысится атмосферное давление и потеплеет

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:52
Updated Сегодня, 01:52
Днем столбики термометров поднимутся до + 15, однако погода будет пасмурной. К вечеру температура воздуха почти не изменится, однако небо начнёт проясняться.
В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 — 4 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 764 мм ртутного столба.
К ночи похолодает до + 10 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что летняя погода придёт в среду. Столбики термометров в этот день поднимутся до + 25 градусов.