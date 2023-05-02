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Сегодня в Тюмени повысится атмосферное давление и потеплеет

2 мая 2023, 01:52
Фото: 1MI

Облачная погода и + 15 градусов ожидаются в Тюмени 2 мая

Тепло начинает возвращаться в Тюмень с сегодняшнего дня. По сервису «Яндекс.Погода», уже с утра будет + 9 градусов.
Сюжет
Весна

Днем столбики термометров поднимутся до + 15, однако погода будет пасмурной. К вечеру  температура воздуха почти не изменится, однако небо начнёт проясняться.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 — 4 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 764 мм ртутного столба.

К ночи похолодает до + 10 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что летняя погода придёт в среду. Столбики термометров в этот день поднимутся до + 25 градусов.

 

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Потепление#Весна#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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