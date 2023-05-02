Самые дешевые квартиры в Тюмени, отключают отопление, 240 млн на развязку

За год объём продаваемых квартир вырос на 589 на вторичном рынке и на 2,6 тысячи — на первичном. Стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 111 тысяч 600 рублей. Наиболее дорогие новостройки продают в историческом центре, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — стоимость квадрата здесь составляет от 136,6 (Драмтеатр) тысяч до 215 тысяч рублей (исторический центр).