nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Изображение материала

Самые дешевые квартиры в Тюмени, отключают отопление, 240 млн на развязку

2 мая 2023, 16:32
Фото: 1MI

Самые дешевые квартиры в Тюмени, 240 млн на развязку, в городе отключают отопление

На самую дорогую развязку в Тюмени дополнительно потратили ещё 240 миллионов рублей в 2022 году. Объект строится в районе улиц Дружбы и Мельникайте. Эта сумма была потрачена на выкуп недвижимости у собственников.

На самую дорогую развязку в Тюмени потратили 240 миллионов рублей в 2022 году.

Большую часть средств 129 миллионов рублей и 92 миллиона рублей, потратили на выкуп зданий на улице Дружбы, 207 и Дружбы, 223. На объекты недвижимости на улице Дружбы, 217 и 227 из бюджета затратили 14,9 и 4 миллиона рублей соответственно.

Общие затраты на строительство развязки Мельникайте — Дружбы в 2022 году составили 2,7 миллиарда рублей. Возведение объекта закончат в 2024 году. Она станет первой трехуровневой развязкой в областной столице. 

Тюменцам назвали районы с самыми дешевыми квартирами.

Тюменцам назвали районы, в которых жилье пользуется наибольшим спросом. В список популярных районов вошли центр города, Тюменская слобода, Мыс и район КПД.

За год объём продаваемых квартир вырос на 589  на вторичном рынке и на 2,6 тысячи — на первичном. Стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 111 тысяч 600 рублей. Наиболее дорогие новостройки продают в историческом центре, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — стоимость квадрата здесь составляет от 136,6 (Драмтеатр) тысяч до 215 тысяч рублей (исторический центр).

На Лесобазе (88 000), в Ембаево и в Дербышах. Цены на вторичном рынке составили в среднем 107 300 рублей. Наиболее дорогое жилье в Заречном микрорайоне (121,2 тысячи рублей), Ожогина (136 тысяч рублей) и Европейском микрорайоне (136,4 тысячи рублей за квадратный метр).

Наиболее дешевые квартиры выставлены на продажу на Лесобазе, в Восточном микрорайоне и на Бабарынке.

В Тюмени с 3 мая начнут отключать отопление.

Сегодня стало известно об отключении отопления в Тюмени. С завтрашнего дня начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в дома. О рассмотрении данного вопроса 2 мая сообщал «Наш город».

«С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей», - отметил Руслан Кухарук. 

На этой неделе синоптики обещают в Тюмени до + 25 градусов тепла. Южный ветер принесёт в город сухую и тёплую погоду.

Власти Тюмени сообщили дату отключения отопления
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Погода#Экономика#Цены#Погода в Тюмени
Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Сегодня, 11:29