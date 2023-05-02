Самые дешевые квартиры в Тюмени, отключают отопление, 240 млн на развязку

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
На самую дорогую развязку в Тюмени потратили 240 миллионов рублей в 2022 году.
Большую часть средств 129 миллионов рублей и 92 миллиона рублей, потратили на выкуп зданий на улице Дружбы, 207 и Дружбы, 223. На объекты недвижимости на улице Дружбы, 217 и 227 из бюджета затратили 14,9 и 4 миллиона рублей соответственно.
Общие затраты на строительство развязки Мельникайте — Дружбы в 2022 году составили 2,7 миллиарда рублей. Возведение объекта закончат в 2024 году. Она станет первой трехуровневой развязкой в областной столице.
Тюменцам назвали районы с самыми дешевыми квартирами.
Тюменцам назвали районы, в которых жилье пользуется наибольшим спросом. В список популярных районов вошли центр города, Тюменская слобода, Мыс и район КПД.
За год объём продаваемых квартир вырос на 589 на вторичном рынке и на 2,6 тысячи — на первичном. Стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 111 тысяч 600 рублей. Наиболее дорогие новостройки продают в историческом центре, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — стоимость квадрата здесь составляет от 136,6 (Драмтеатр) тысяч до 215 тысяч рублей (исторический центр).
На Лесобазе (88 000), в Ембаево и в Дербышах. Цены на вторичном рынке составили в среднем 107 300 рублей. Наиболее дорогое жилье в Заречном микрорайоне (121,2 тысячи рублей), Ожогина (136 тысяч рублей) и Европейском микрорайоне (136,4 тысячи рублей за квадратный метр).
Наиболее дешевые квартиры выставлены на продажу на Лесобазе, в Восточном микрорайоне и на Бабарынке.
В Тюмени с 3 мая начнут отключать отопление.
Сегодня стало известно об отключении отопления в Тюмени. С завтрашнего дня начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в дома. О рассмотрении данного вопроса 2 мая сообщал «Наш город».
«С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей», - отметил Руслан Кухарук.
На этой неделе синоптики обещают в Тюмени до + 25 градусов тепла. Южный ветер принесёт в город сухую и тёплую погоду.