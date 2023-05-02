РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

При этом он отметил, что фосфогипс можно применять не только в сельском хозяйстве. На его основе можно создавать дорожное покрытие, устойчивое к сложным климатическим условиям. Примечательно, что в РФ достаточно данного материала. Так, в 2021 году фосфогипса образовалось свыше 12 млн тонн, утилизировано же было 3,2 млн тонн, пишет gorod55.ru.