РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Их будут использовать в строительстве, в том числе дорожном, сельском хозяйстве и в других областях.
Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что данное соглашение «нацелено на исполнение отраслевых программ применения вторичных продуктов и вторичного сырья из вторичных продуктов в отраслях экономики и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
При этом он отметил, что фосфогипс можно применять не только в сельском хозяйстве. На его основе можно создавать дорожное покрытие, устойчивое к сложным климатическим условиям. Примечательно, что в РФ достаточно данного материала. Так, в 2021 году фосфогипса образовалось свыше 12 млн тонн, утилизировано же было 3,2 млн тонн, пишет gorod55.ru.
Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов сообщил, что одна из главных задач, стоящих перед производителями удобрений, – максимизация применения и переработки вторичных ресурсов. По его мнению, соглашение с Российским экологическим оператором позволить достичь новых успехов по данному направлению.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что в рамках данного договора проработают возможность использования финансовых инструментов со стороны РЭО для развития инфраструктуры применения фосфогипса.
В 2022 году кабмин утвердил отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Согласно этому документу, уже к следующему году отечественная промышленность должна использовать не менее 15% вторсырья, а к 2030 году – 34%.