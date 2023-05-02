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Пермский депутат Антон Немкин мог сознательно устроить ДТП на гонках в Сочи

2 мая 2023, 13:37
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин, участник автомобильных гонок в Сочи, столкнулся с автомобилем Андрея Гончарова на пит-лейне. В результате травмы получил инженер Павел Кулагин, который находился рядом с машиной.

Эльмир Валеев, бывший редактор спортивного портала F1News, опубликовал видео, на основании которого заявил, что Немкин намеренно протаранил автомобиль. Гончаров подал протест, требуя дисквалификации Немкина и его отстранения от дальнейших заездов. Протест был частично удовлетворен: результаты первой гонки остались в силе, но Немкин не участвовал во второй и третьей гонках, передает издание properm.ru.

Сам депутат заявил, что все произошло случайно, так как он взял слишком резко вправо, что могло привести к опасности для людей на пит-лейне, и ему пришлось резко повернуть в сторону припаркованных автомобилей.

Однако Эльмир Валеев считает такое объяснение отговорками и призвал сделать выводы по опубликованному видео.

Инженер Павел Кулагин не предъявил претензий к Немкину, считая происшествие технической ошибкой.

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