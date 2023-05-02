Пермский депутат Антон Немкин мог сознательно устроить ДТП на гонках в Сочи

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Эльмир Валеев, бывший редактор спортивного портала F1News, опубликовал видео, на основании которого заявил, что Немкин намеренно протаранил автомобиль. Гончаров подал протест, требуя дисквалификации Немкина и его отстранения от дальнейших заездов. Протест был частично удовлетворен: результаты первой гонки остались в силе, но Немкин не участвовал во второй и третьей гонках, передает издание properm.ru.
Сам депутат заявил, что все произошло случайно, так как он взял слишком резко вправо, что могло привести к опасности для людей на пит-лейне, и ему пришлось резко повернуть в сторону припаркованных автомобилей.
Однако Эльмир Валеев считает такое объяснение отговорками и призвал сделать выводы по опубликованному видео.
Инженер Павел Кулагин не предъявил претензий к Немкину, считая происшествие технической ошибкой.