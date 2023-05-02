На Ямале появится налоговый кешбэк за успешную работу с бизнесом

Дотацию выплатят из регионального бюджета при условии, если налоговые поступления от бизнеса в местный бюджет превысят средние значения по региону. Размер выплат будет зависеть от налоговых поступлений за последние пять лет. Кешбэк может быть использован только в сфере поддержки предпринимательства. Например, дотацию можно направить на гранты для новых предприятий и производств, или на строительство бизнес-центра для обучения и обмена опытом.