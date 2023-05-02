nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Изображение материала

На Ямале появится налоговый кешбэк за успешную работу с бизнесом

2 мая 2023, 10:35
Фото: 1MI

Опыт округа может стать полезным для других регионов страны

В ЯНАО по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова введут новую меру поддержки предпринимателей. Муниципалитеты будут получать налоговый кешбэк за успех в работе с местным бизнесом.

Дотацию выплатят из регионального бюджета при условии, если налоговые поступления от бизнеса в местный бюджет превысят средние значения по региону. Размер выплат будет зависеть от налоговых поступлений за последние пять лет. Кешбэк может быть использован только в сфере поддержки предпринимательства. Например, дотацию можно направить на гранты для новых предприятий и производств, или на строительство бизнес-центра для обучения и обмена опытом. 

Поручил главам муниципальных образований создавать все условия для развития сферы услуг, потому что это напрямую влияет на качество жизни ямальцев. Новый инструмент дополнительно простимулирует оказывать поддержку бизнесу на местах, - сообщил Дмитрий Артюхов. 

К слову, это первый в стране вид поддержки в виде налогового кешбэка муниципалитетам. Ямальский опыт может стать полезен для других российских регионов.

#Александр Мязин#Общество#Деньги#Работа
Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Сегодня, 11:29