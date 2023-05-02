На Ямале появится налоговый кешбэк за успешную работу с бизнесом

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Дотацию выплатят из регионального бюджета при условии, если налоговые поступления от бизнеса в местный бюджет превысят средние значения по региону. Размер выплат будет зависеть от налоговых поступлений за последние пять лет. Кешбэк может быть использован только в сфере поддержки предпринимательства. Например, дотацию можно направить на гранты для новых предприятий и производств, или на строительство бизнес-центра для обучения и обмена опытом.
Поручил главам муниципальных образований создавать все условия для развития сферы услуг, потому что это напрямую влияет на качество жизни ямальцев. Новый инструмент дополнительно простимулирует оказывать поддержку бизнесу на местах, - сообщил Дмитрий Артюхов.
К слову, это первый в стране вид поддержки в виде налогового кешбэка муниципалитетам. Ямальский опыт может стать полезен для других российских регионов.