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На нужды Руслана Кухарука тюменцы потратили более 6 миллионов рублей

2 мая 2023, 10:57
Фото: 1MI

Тюменцы потратили на нужды Руслана Кухарука 6,1 миллиона рублей

В 2022 году администрация Тюмени потратила на содержание Руслана Кухарука 6,1 млн рублей. Эти данные опубликованы в проекте об исполнении бюджета города.

Планировалось выделить 6,4 млн, но траты удалось сократить. В расходы на главу администрации включаются выплата командировочных, НДФЛ.

В конце апреля «Наш город» сообщал, что более 20 миллионов рублей потратили в прошлом году из бюджета Тюменской области на нужды губернатора Александра Моора. Это почти на 2 млн больше планируемой суммы на 2022 год. Напомним, что дефицит бюджета Тюменской области составил 54,5 миллиарда рублей. 

На содержание губернатора Моора в Тюмени потратили более 20 миллионов рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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