На нужды Руслана Кухарука тюменцы потратили более 6 миллионов рублей

В конце апреля «Наш город» сообщал, что более 20 миллионов рублей потратили в прошлом году из бюджета Тюменской области на нужды губернатора Александра Моора. Это почти на 2 млн больше планируемой суммы на 2022 год. Напомним, что дефицит бюджета Тюменской области составил 54,5 миллиарда рублей.