Каждому пятому тюменцу задерживают зарплату

Среди тех работников, которые сталкивались с задержкой выплат, 34% не получили объяснения от компании-работодателя, 38% рассказали, что несвоевременная оплата труда была связана с финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. 16% работодателей объяснили задержку зарплат внешними финансово-экономическими проблемами, 14% — ошибками в бухгалтерии, 13% — проблемами на стороне зарплатного банка-партнера.