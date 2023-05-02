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Каждому пятому тюменцу задерживают зарплату

2 мая 2023, 05:22
Фото: 1MI

22% тюменцев столкнулись с задержкой зарплаты

22% жителей Тюменской области столкнулись в этом году с задержкой выплаты заработной платы. При этом 70% работающих тюменцев сообщили, что работодатель регулярно задерживает им выплату денег.
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Тюмень

6% отметили, что случай с задержкой зарплаты был однократный, 16% — несколько раз.

По данным исследования HeadHunter, чаще всех зарплату задерживают представителям сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (48%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).

Вовремя заработную плату выплачивают работникам отраслей «Наука, образование», «Производство, сервисное обслуживание», «Юристы».

Среди тех работников, которые сталкивались с задержкой выплат, 34% не получили объяснения от компании-работодателя, 38% рассказали, что несвоевременная оплата труда была связана с финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. 16% работодателей объяснили задержку зарплат внешними финансово-экономическими проблемами, 14% — ошибками в бухгалтерии, 13% — проблемами на стороне зарплатного банка-партнера.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году учителя в среднем ежемесячно зарабатывали 52 тысячи рублей, воспитатели — 43 тысячи рублей.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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