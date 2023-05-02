Каждому пятому тюменцу задерживают зарплату

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
6% отметили, что случай с задержкой зарплаты был однократный, 16% — несколько раз.
По данным исследования HeadHunter, чаще всех зарплату задерживают представителям сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (48%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).
Вовремя заработную плату выплачивают работникам отраслей «Наука, образование», «Производство, сервисное обслуживание», «Юристы».
Среди тех работников, которые сталкивались с задержкой выплат, 34% не получили объяснения от компании-работодателя, 38% рассказали, что несвоевременная оплата труда была связана с финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. 16% работодателей объяснили задержку зарплат внешними финансово-экономическими проблемами, 14% — ошибками в бухгалтерии, 13% — проблемами на стороне зарплатного банка-партнера.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году учителя в среднем ежемесячно зарабатывали 52 тысячи рублей, воспитатели — 43 тысячи рублей.