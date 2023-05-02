Евгений Пфлаумер возглавил МегаФон в Тюменской области

Евгений Пфлаумер окончил Томский политехнический институт, высшее экономическое образование получил в Томском государственном университете. Топ-менеджер работает в сфере телекоммуникаций более 16 лет. Начинал карьеру в Томском региональном отделении МегаФона, где отвечал за коммерческий блок. Был директором МегаФона в Вологодской области. На протяжении 8 лет возглавлял региональное подразделение одного из федеральных операторов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.