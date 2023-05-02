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Евгений Пфлаумер возглавил МегаФон в Тюменской области

2 мая 2023, 08:35
Фото: Фото из личного архива Е. Пфлаумера

У оператора связи МегаФон в Тюменской области новый руководитель

Команду Тюменского регионального отделения МегаФона возглавил Евгений Пфлаумер.
Сюжет
Тюмень

В фокусе внимания нового руководителя реализация коммерческой стратегии компании в Тюмени и на юге области: усиление позиций оператора в массовом и корпоративном сегменте, укрепление технологического преимущества, а также развитие бренда Yota.

Тюменская область входит в число лидеров по показателю цифровой зрелости среди российских регионов. Областной центр регулярно занимает первые строки в рейтингах муниципалитетов с самой комфортной городской средой. Усилить этот тренд могут цифровые решения МегаФона — от управления транспортной системой, жилищно-коммунальным хозяйством и экологического мониторинга до интеллектуального видеонаблюдения, кибербезопасности и аналитики городской среды на основе Big Data.

«Сегодня каждая третья компания крупного, среднего и малого бизнеса в области является клиентом МегаФона. Среди наших партнеров муниципальные и государственные организации, ключевые компании нефтегазового, строительного, продовольственного сектора. Уверен, что под руководством Евгения, который имеет большой управленческий опыт и высокие компетенции, МегаФон продолжит укреплять позиции на телеком-рынке Тюменской области и реализует новые амбициозные проекты для цифрового развития территории, улучшения качества жизни людей», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МегаФона на Урале и в Центре Михаил Молотков.

Евгений Пфлаумер окончил Томский политехнический институт, высшее экономическое образование получил в Томском государственном университете. Топ-менеджер работает в сфере телекоммуникаций более 16 лет. Начинал карьеру в Томском региональном отделении МегаФона, где отвечал за коммерческий блок. Был директором МегаФона в Вологодской области. На протяжении 8 лет возглавлял региональное подразделение одного из федеральных операторов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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