Дополнительные авиарейсы запустят из Тюмени в Ташкент в этом году

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
По ее словам, инициативу запуска рейса, который свяжет Тюмень и Узбекистан проявило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана во время переговоров с делегацией Тюменской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.
В настоящее время из Тюмени в Узбекистан самолеты летают раз в неделю. Авиарейсы выполняет компания Utair по четвергам, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что Грузия, Турция и ОАЭ вошли в список самых дорогих авианаправлений из Рощино на майские праздники. Стоимость авиабетов в эти страны составила от 21 до 23 тысячи рублей.