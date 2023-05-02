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Дополнительные авиарейсы запустят из Тюмени в Ташкент в этом году

2 мая 2023, 06:10

Из Тюмени в Ташкент запустят дополнительные авиарейсы для развития туризма

В Ташкент из Тюмени запустят дополнительный авиарейс до конца года. Об этом сообщила директор потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.
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Тюмень

По ее словам, инициативу запуска рейса, который свяжет Тюмень и Узбекистан проявило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана во время переговоров с делегацией Тюменской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

В настоящее время из Тюмени в Узбекистан самолеты летают раз в неделю. Авиарейсы выполняет компания Utair по четвергам, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что Грузия, Турция и ОАЭ вошли в список самых дорогих авианаправлений из Рощино на майские праздники. Стоимость авиабетов в эти страны составила от 21 до 23 тысячи рублей.

#Общество#Новости тюмени#Полеты#Самолеты#Туристы#Туристические путевки#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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