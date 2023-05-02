Дополнительные авиарейсы запустят из Тюмени в Ташкент в этом году

По ее словам, инициативу запуска рейса, который свяжет Тюмень и Узбекистан проявило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана во время переговоров с делегацией Тюменской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.