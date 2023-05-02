Автобус сбил маленького мальчика в селе Упорово, его госпитализировали

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«Сегодня на улице Крупской в селе Упорово Упоровского района произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадал семилетний ребенок», - сообщает прокуратура Тюменской области.
Ребёнок мог выбежать на дорогу из-за остановочного комплекса, подробности ДТП выясняются. Мальчик получил травму ноги, его госпитализировали в больницу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 2 мая автомобиль сбил дорожный знак на улице Пермякова. Пострадавших нет. Инспекторы ГИБДД выясняют причины дорожного инцидента.