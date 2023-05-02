Автобус сбил маленького мальчика в селе Упорово, его госпитализировали

Будет проведена проверка: автобус сбил мальчика в селе Упорово

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить ДТП с автобусом, в котором пострадал маленький ребёнок. Всё произошло 2 мая в селе Упорово.

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