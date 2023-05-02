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Автобус сбил маленького мальчика в селе Упорово, его госпитализировали

2 мая 2023, 11:47
Фото: 1MI

Будет проведена проверка: автобус сбил мальчика в селе Упорово

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить ДТП с автобусом, в котором пострадал маленький ребёнок. Всё произошло 2 мая в селе Упорово.
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ДТП
«Сегодня на улице Крупской в селе Упорово Упоровского района произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором пострадал семилетний ребенок», - сообщает прокуратура Тюменской области.

Ребёнок мог выбежать на дорогу из-за остановочного комплекса, подробности ДТП выясняются. Мальчик получил травму ноги, его госпитализировали в больницу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 2 мая автомобиль сбил дорожный знак на улице Пермякова. Пострадавших нет. Инспекторы ГИБДД выясняют причины дорожного инцидента. 

Автомобиль влетел в дорожный знак на улице Пермякова в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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