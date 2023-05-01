Жители на Пермякова боятся пожара из-за сухой травы

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
«Дорожные рабочие убирали траву, сухие ветки, листья на откосах моста по улице Пермякова. Все собрали, но не увезли, а сгребли под забор автостоянки, два года назад там уже было возгорание», — поделился анонимный подписчик.
Напомним, что с приходом весны в Тюмени участились случаи ландшафтных пожаров.
Ранее «Наш город» писал, что в областной столице ухудшилось качество воздуха. Возгорание зафиксировано в Тобольском, Юргинском районах, а также в одном из районов Свердловской области.