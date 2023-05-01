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Жители на Пермякова боятся пожара из-за сухой травы

1 мая 2023, 16:30
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщают, что дорожные рабочие оставили сухую траву на Пермякова

Тюменцы сообщили, что дорожные рабочие 30 апреля убрали сухую растительность. Однако мусор не увезли, а собрали в том месте, где ранее из-за этого случился пожар, сообщили в паблике «ЧС Тюмень».
«Дорожные рабочие убирали траву, сухие ветки, листья на откосах моста по улице Пермякова. Все собрали, но не увезли, а сгребли под забор автостоянки, два года назад там уже было возгорание», — поделился анонимный подписчик.

Напомним, что с приходом весны в Тюмени участились случаи ландшафтных пожаров.

Ранее «Наш город» писал, что в областной столице ухудшилось качество воздуха. Возгорание зафиксировано в Тобольском, Юргинском районах, а также в одном из районов Свердловской области.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Ландшафтный пожар#Сухая растительность#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Жалобы
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