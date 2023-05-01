Жители на Пермякова боятся пожара из-за сухой травы

Тюменцы сообщают, что дорожные рабочие оставили сухую траву на Пермякова

Тюменцы сообщили, что дорожные рабочие 30 апреля убрали сухую растительность. Однако мусор не увезли, а собрали в том месте, где ранее из-за этого случился пожар, сообщили в паблике «ЧС Тюмень».