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В Тюменской области в полтора раза выросло число ДТП с участием детей

1 мая 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюменской области число ДТП с участием детей в 2023 году выросло почти в 1,5 раза

В Тюмени выросло число дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В этом году различные травмы в результате аварий получили 113 юных жителей региона, один ребенок погиб.
Сюжет
Тюмень

Для сравнения, в 2022 году пострадавших в ДТП детей было 79, погибли двое малышей.

В связи с обострившейся ситуацией на дорогах ГИБДД призывают родителей обеспечить дорожную безопасность детей в майские праздники и разъяснить юным тюменцам правила дорожного движения по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в аварии, произошедшей по вине нетрезвого водителя, пострадали два человека. ДТП произошло рано утром на улице Алебашевской.

 

 

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Дети#ДТП#Тюменская область
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