В Тюменской области в полтора раза выросло число ДТП с участием детей

В связи с обострившейся ситуацией на дорогах ГИБДД призывают родителей обеспечить дорожную безопасность детей в майские праздники и разъяснить юным тюменцам правила дорожного движения по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах.