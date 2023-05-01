В Тюменской области в полтора раза выросло число ДТП с участием детей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Для сравнения, в 2022 году пострадавших в ДТП детей было 79, погибли двое малышей.
В связи с обострившейся ситуацией на дорогах ГИБДД призывают родителей обеспечить дорожную безопасность детей в майские праздники и разъяснить юным тюменцам правила дорожного движения по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в аварии, произошедшей по вине нетрезвого водителя, пострадали два человека. ДТП произошло рано утром на улице Алебашевской.