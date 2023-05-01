В Тюменской области растет закредитованность населения. Почему?

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
При этом, в марте отмечен существенный рост заявок на выдачу кредитов. По словам специалистов, это связано с ростом активности со стороны граждан и ослаблением требований банков к заемщикам.
На данный момент Тюменская область занимает 83 место среди регионов России в рейтинге закредитованности жителей. В среднем, задолженность составляет более 530 тысяч рублей. Это 83,3% от средней годовой зарплаты жителя, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают в месяц на полторы тысяч рублей больше своих коллег по России в целом. Размер среднего заработка тюмнских медиков составляет 103 тысячи рублей.