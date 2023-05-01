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В Тюменской области растет закредитованность населения. Почему?

1 мая 2023, 11:14
Фото: 1MI

В Тюменской области выросла закредитованность населения

Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты. В первом квартале в регионе банки выдали более 39 тысяч потребительских кредитов, что на 7,7% больше, чем в 2022 году.
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Тюмень

При этом, в марте отмечен существенный рост заявок на выдачу кредитов. По словам специалистов, это связано с ростом активности со стороны граждан и ослаблением требований банков к заемщикам.

На данный момент Тюменская область занимает 83 место среди регионов России в рейтинге закредитованности жителей. В среднем, задолженность составляет более 530 тысяч рублей. Это 83,3% от средней годовой зарплаты жителя, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают в месяц на полторы тысяч рублей больше своих коллег по России в целом. Размер среднего заработка тюмнских медиков составляет 103 тысячи рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кредиты#Кредит#Кредитование#Потребительские кредиты#Тюмень#Тюменская область
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