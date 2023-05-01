В Тюменской области растет закредитованность населения. Почему?

В Тюменской области выросла закредитованность населения

Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты. В первом квартале в регионе банки выдали более 39 тысяч потребительских кредитов, что на 7,7% больше, чем в 2022 году.

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