В Тюмени вновь откроют магазины Zara, Pull & Bear и Bershka

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Теперь Zara будет называться MAAG, Pull & Bear — DUB, Bershka — ECRU, Stradivarius — Vilet.
В администрации ТРЦ «Кристалл» «Нашему Городу» сообщили, что открытие известных торговых точек под новыми названиями состоится в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius были закрыты в марте 2022 года. Позже появилась информация о том, что новым владельцем торговых точек группы Inditex стала компания Daher Group.
В этом году сообщалось, что весной новый владелец возобновит работу магазинов под новыми названиями. В настоящее время юридическое лицо испанского ритейлера принадлежит АО «Новая мода».