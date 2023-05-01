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В Тюмени вновь откроют магазины Zara, Pull & Bear и Bershka

1 мая 2023, 09:51
Фото: 1MI

В Тюмени готовят к открытию магазины Zara, Pull & Bear и Bershka

В тюменском торгово-развлекательном центре «Кристалл» готовят к открытию магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. Правда, под другими названиями — новые вывески уже готовы, передает тг-канал Темы Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Теперь Zara будет называться MAAG, Pull & Bear — DUB, Bershka — ECRU, Stradivarius — Vilet.

В администрации ТРЦ «Кристалл» «Нашему Городу» сообщили, что открытие известных торговых точек под новыми названиями состоится в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius были закрыты в марте 2022 года. Позже появилась информация о том, что новым владельцем торговых точек группы Inditex стала компания Daher Group.

В этом году сообщалось, что весной новый владелец возобновит работу магазинов под новыми названиями. В настоящее время юридическое лицо испанского ритейлера принадлежит АО «Новая мода».

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магазины#ТРЦ Кристалл#Тюмень#Тюменская область#Бренды
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