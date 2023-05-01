В середине первой майской недели в Тюмень придет жара

В первый день рабочей недели будет пасмурно. Ночью термометры покажут +3…+12, в течение дня покажут +13…+16. Скорость ветра составит 4,4 м/с. В среду, 3 мая, в Тюмени потеплеет до +21…+25. При этом, по прогнозам синоптиков, день пройдет при переменной облачности.