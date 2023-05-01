В середине первой майской недели в Тюмень придет жара

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В первый день рабочей недели будет пасмурно. Ночью термометры покажут +3…+12, в течение дня покажут +13…+16. Скорость ветра составит 4,4 м/с. В среду, 3 мая, в Тюмени потеплеет до +21…+25. При этом, по прогнозам синоптиков, день пройдет при переменной облачности.
Четверг, 4 мая, станет самым жарким днем предстоящей неделе. Ночью в этот день температура воздуха составит +17…+23, к полудню воздух прогреется до +26…+27. День ожидается солнечным и ветреным — порывы ветра будут достигать 6,7 м/с.
Пятница и субботу пройдут при переменной облачности. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +17…+21 ночью и +24…+26 в дневные часы.