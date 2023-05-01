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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:31

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В середине первой майской недели в Тюмень придет жара

1 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI

В Тюмени 1 мая температура воздуха днем поднимется до +13 градусов

В Тюмени в Праздник труда, 1 мая, ожидается солнечная погода и температура воздуха днем +9…+13, в вечернее время +2…+7.

В первый день рабочей недели будет пасмурно. Ночью термометры покажут +3…+12, в течение дня покажут +13…+16. Скорость ветра составит 4,4 м/с. В среду, 3 мая, в Тюмени потеплеет до +21…+25. При этом, по прогнозам синоптиков, день пройдет при переменной облачности.

Четверг, 4 мая, станет самым жарким днем предстоящей неделе. Ночью в этот день температура воздуха составит +17…+23, к полудню воздух прогреется до +26…+27. День ожидается солнечным и ветреным — порывы ветра будут достигать 6,7 м/с.

Пятница и субботу пройдут при переменной облачности. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +17…+21 ночью и +24…+26 в дневные часы.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Погодные условия#Тюменская область
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