Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В 10:00 прошла церемония возложения цветов к памятнику в сквере Тружеников тыла.
В 11:00 торжества пройдут в скверах Якова Неумоева, П. Потапова, у мемориального комплекса «Памятник деревне и ее жителям. За вклад в Победу в Великой Отечественной войне».
В 13:00 у стелы «Город трудовой доблести» начнется тпраздничноее мероприятие, посвященное присвоению Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести».
В 12:00 в Сквере Комсомольский митинг проведут «Красный Первомай» коммунисты Тюмени.
С 12:00 на площади у мультицентре «Контора пароходства» начнут работать ращвлекательные площадки. Состоится акция «Бережный — хит сезона». В ее рамках запланированы мастер-классы, лекции.
С 12:00 до 16:00 состоится зеленый своп, на котором горожане смогут обменять ненужные комнатные растения, черенки или аксессуары для садоводов на любой понравившийся предмет.
С 15:00 до 16:00 состоится мастер-класс по декорации экошопера.
С 16:00 до 18:00 состоятся лекции о бережном отношении к себе и экологичном образе жизни, заботе о природе.
Завершит день музыкальная программа. Для горожан и гостей Тюмени прозвучат сити-поп, джаз, фанк, хип-хоп, бразильские композиции и неосоул. Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая состоится речная прогулка по Туре «Салют» и множество других интересных мероприятий.