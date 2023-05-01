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В праздник Труда тюменцев приглашают на зеленый своп и прогулку на теплоходе

1 мая 2023, 05:12
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени стартовали мероприятия, посвящённые празднованию Дня весны и труда

В Тюмени сегодня проходят торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященные Празднику труда.
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Тюмень

В 10:00 прошла церемония возложения цветов к памятнику в сквере Тружеников тыла.

В 11:00 торжества пройдут в скверах Якова Неумоева, П. Потапова, у мемориального комплекса «Памятник деревне и ее жителям. За вклад в Победу в Великой Отечественной войне».

В 13:00 у стелы «Город трудовой доблести» начнется тпраздничноее мероприятие, посвященное присвоению Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести».

В 12:00 в Сквере Комсомольский митинг проведут «Красный Первомай» коммунисты Тюмени.

С 12:00 на площади у мультицентре «Контора пароходства» начнут работать ращвлекательные площадки. Состоится акция «Бережный — хит сезона». В ее рамках запланированы мастер-классы, лекции.

С 12:00 до 16:00 состоится зеленый своп, на котором горожане смогут обменять ненужные комнатные растения, черенки или аксессуары для садоводов на любой понравившийся предмет.

С 15:00 до 16:00 состоится мастер-класс по декорации экошопера.

С 16:00 до 18:00 состоятся лекции о бережном отношении к себе и экологичном образе жизни, заботе о природе.

Завершит день музыкальная программа. Для горожан и гостей Тюмени прозвучат сити-поп, джаз, фанк, хип-хоп, бразильские композиции и неосоул. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 мая состоится речная прогулка по Туре «Салют» и множество других интересных мероприятий.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#1 мая#Праздники#Майские праздники#Тюменская область
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