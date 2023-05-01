Тюменцы обвинили застройщика в пожарах

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По слова горожан, строители подготовили под снос участок, на котором располагаются частные дома. Практически всех жителей уже расселили, за исключением 3-4 домов. Но сносить «деревяшки» и убирать мусор застройщик не торопится. Вокруг домов немало сухой травы и малейшая искра грозит обернуться серьезным пожаром.
«Сегодня уже было зафиксировано возгорание сухостоя. Большое спасибо пожарным, которые вовремя среагировали. Администрация города, обратите, пожалуйста, внимание на данную проблему», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменском поселке Яр накануне днем загорелись надворные постройки. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.