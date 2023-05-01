Тюменцы обвинили застройщика в пожарах

По слова горожан, строители подготовили под снос участок, на котором располагаются частные дома. Практически всех жителей уже расселили, за исключением 3-4 домов. Но сносить «деревяшки» и убирать мусор застройщик не торопится. Вокруг домов немало сухой травы и малейшая искра грозит обернуться серьезным пожаром.