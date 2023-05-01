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Тюменцы обвинили застройщика в пожарах

1 мая 2023, 10:08
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на застройщика, по вине которого происходят пожары

Жители микрорайона Южный-2 жалуются на застройщика, из-за которого подвергаются пожароопасной ситуации.
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Тюмень

По слова горожан, строители подготовили под снос участок, на котором располагаются частные дома. Практически всех жителей уже расселили, за исключением 3-4 домов. Но сносить «деревяшки» и убирать мусор застройщик не торопится. Вокруг домов немало сухой травы и малейшая искра грозит обернуться серьезным пожаром.

«Сегодня уже было зафиксировано возгорание сухостоя. Большое спасибо пожарным, которые вовремя среагировали. Администрация города, обратите, пожалуйста, внимание на данную проблему», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменском поселке Яр накануне днем загорелись надворные постройки. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Тюмень#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Безопасность#Тюменская область#Видео
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