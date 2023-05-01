Тюменцев предупредили о возможных лесных пожарах. Карта пожаров

Тюменцев предупредили о возможных лесных пожарах

На юге Тюменской области в этом году прогнозируют повышенную пожарную опасность в лесах. Об этом сообщает Федеральная Авиалесоохрана по итогам предварительного прогноза.

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