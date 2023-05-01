Тюменцев предупредили о возможных лесных пожарах. Карта пожаров

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
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Updated Сегодня, 11:32
По данным ведомства, также высокая вероятность возникновения лесных пожаров остается в южной части Свердловской области, северной части Челябинской области, на всей территории Курганской области.
За неделю, с 24 по 30 апреля 2023 года, лесопожарные службы ликвидировали в 41 регионе России 653 лесных пожара на общей площади более 40 тысяч гектар.
Лесные пожары ликвидированы в том числе в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях. Свердловская, Челябинская и Курганская области вошли в число регионов, где было зарегистрировано наибольшее число возгораний.
Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, в Сосьвинском городском округе Свердловской области. Особый противопожарный режим установлен в 53 российских регионах. В Тюменской области он действует до 13 мая 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ухудшилось качество воздуха. В настоящее время концентрация вредных веществ превышает в 1,2 раза значение нормы.