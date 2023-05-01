Тюменский аквапарк «Лето-Лето» нарастил чистую прибыль в 12,5 раза

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
Для сравнения, в 2021 году аквапарк получил прибыль в размере 6,7 миллионов рублей и 1,2 миллиарда выручки.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании инициировано 26 проверок. В трех из них были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел ООО «Аквапарк», в трех из которых компания выступала в роли ответчика.
Термальный курорт «Лето-Лето» был открыт в Тюмени летом 2018 года. 90% аквапарка «ЛетоЛето» принадлежит компании «Морис-Т», учредителем и гендиректором которой является предприниматель Владимир Шевчик.
Владимиру Шевчику принадлежит еще ряд крупных объектов и предприятий региона. Бизнесмен владеет ООО «Сибинтел-холдинг», бизнес-центром «Столыпин» на 50 лет Октября и ТРЦ «Гудвин». В состав «бизнес-империи» Шевчика входят также торговые центры «Премьер» и «Галерея Вояж».
Ранее «Наш Город» писал, что стилист Влад Лисовец пришел в восхищение от Тюмени. Он отметил высокий уровень развития областной столицы.