Тюменский аквапарк «Лето-Лето» нарастил чистую прибыль в 12,5 раза

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании инициировано 26 проверок. В трех из них были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел ООО «Аквапарк», в трех из которых компания выступала в роли ответчика.