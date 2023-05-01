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Тюменский аквапарк «Лето-Лето» нарастил чистую прибыль в 12,5 раза

1 мая 2023, 11:58
Фото: аквапарк "Лето-Лето"

Тюменский аквапарк в 12,5 раза увеличил чистую прибыль за год

Прибыль тюменского аквапарка «Лето-Лето» практически в 12,5 раза выросла в 2022 году. По данным финансовой отчетности, выручка компании достигла 1,7 миллиардов рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей.
Сюжет
Тюмень

Для сравнения, в 2021 году аквапарк получил прибыль в размере 6,7 миллионов рублей и 1,2 миллиарда выручки.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании инициировано 26 проверок. В трех из них были выявлены нарушения. В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел ООО «Аквапарк», в трех из которых компания выступала в роли ответчика.

Термальный курорт «Лето-Лето» был открыт в Тюмени летом 2018 года. 90% аквапарка «ЛетоЛето» принадлежит компании «Морис-Т», учредителем и гендиректором которой является предприниматель Владимир Шевчик.

Владимиру Шевчику принадлежит еще ряд крупных объектов и предприятий региона. Бизнесмен владеет ООО «Сибинтел-холдинг», бизнес-центром «Столыпин» на 50 лет Октября и ТРЦ «Гудвин». В состав «бизнес-империи» Шевчика входят также торговые центры «Премьер» и «Галерея Вояж».

Ранее «Наш Город» писал, что стилист Влад Лисовец пришел в восхищение от Тюмени. Он отметил высокий уровень развития областной столицы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аквапарк#Владимир Шевчик#Тюмень#Тюменская область#Финансы#Прибыль
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