Своих не бросаем: в музее Ишима проходят патриотические акции

В этом же музее набирает популярность краеведческая мемо-игра под названием «Мой город». Недавно в ней приняли участие ученики 2 класса школы № 12. Ребята посетили выставку «История в бронзе». На экскурсии они узнали интересные факты об Ишиме, увидели фотографии достопримечательностей города и услышали о прославивших его земляках. После этого школьники играли в известную игру с использованием карточек «мемо», азартно отвечали на вопросы и уже сами отгадывали тот или иной факт об Ишиме, его зданиях, памятниках и людях.