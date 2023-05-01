Своих не бросаем: в музее Ишима проходят патриотические акции

Posted 1 мая 11:35
Published 1 мая 11:35
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
Большой популярностью она пользуется у учеников ишимских школ. 21 апреля выставки посетили учащиеся 5 класса Лицея им. Е. Г. Лукьянец.
В этом же музее набирает популярность краеведческая мемо-игра под названием «Мой город». Недавно в ней приняли участие ученики 2 класса школы № 12. Ребята посетили выставку «История в бронзе». На экскурсии они узнали интересные факты об Ишиме, увидели фотографии достопримечательностей города и услышали о прославивших его земляках. После этого школьники играли в известную игру с использованием карточек «мемо», азартно отвечали на вопросы и уже сами отгадывали тот или иной факт об Ишиме, его зданиях, памятниках и людях.
Горячая пора наступила и у научного сотрудника музейного комплекса Константина Иванова, который проводит лекторий на военную тематику. На днях он провёл занятие, посвящённое 384 и 229 ишимским дивизиям, со студентами ИГПИ им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ. Константин рассказал об интересных моментах из жизни фронтовиков, а также объяснил студентам, где и как можно найти информацию о своих родных — участниках Великой Отечественной войны. Теперь ребята смогут сами прикоснуться к истории своей семьи и страны.