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Posted 1 мая 11:35

Published 1 мая 11:35

Modified Сегодня, 01:34

Updated Сегодня, 01:34

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Своих не бросаем: в музее Ишима проходят патриотические акции

1 мая 2023, 11:35
Фото: 1MI
Накануне Дня Победы в Ишимском музейном комплексе имени П. П. Ершова проходят мероприятия патриотического характера. Сейчас жители и гости города могут посетить выставки «Своих не бросаем» и «От Афгана до Чечни», организованные в музее «Городская управа», сообщает пресс-служа правительства ТО.

Большой популярностью она пользуется у учеников ишимских школ. 21 апреля выставки посетили учащиеся 5 класса Лицея им. Е. Г. Лукьянец.

В этом же музее набирает популярность краеведческая мемо-игра под названием «Мой город». Недавно в ней приняли участие ученики 2 класса школы № 12. Ребята посетили выставку «История в бронзе». На экскурсии они узнали интересные факты об Ишиме, увидели фотографии достопримечательностей города и услышали о прославивших его земляках. После этого школьники играли в известную игру с использованием карточек «мемо», азартно отвечали на вопросы и уже сами отгадывали тот или иной факт об Ишиме, его зданиях, памятниках и людях.

Горячая пора наступила и у научного сотрудника музейного комплекса Константина Иванова, который проводит лекторий на военную тематику. На днях он провёл занятие, посвящённое 384 и 229 ишимским дивизиям, со студентами ИГПИ им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ. Константин рассказал об интересных моментах из жизни фронтовиков, а также объяснил студентам, где и как можно найти информацию о своих родных — участниках Великой Отечественной войны. Теперь ребята смогут сами прикоснуться к истории своей семьи и страны.

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