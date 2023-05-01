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Российский стилист Влад Лисовец назвал Тюмень городом, в котором приятно жить

1 мая 2023, 06:04
Фото: Владислав Лисовец official group

Российский стилист Влад Лисовец пришел в восторг от Тюмени

Известный российский стилист, телеведущий Владислав Лисовец восхитился Тюменью. Областную столицу знаток моды посетил в рамках проекта «НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны».
«Одним днем в Тюмень. Спасибо за прекрасную организацию, теплый прием. Я счастлив быть с вами. Тюмень — это олицетворение той России, в которой хорошо и приятно жить», — сообщил Лисовец в своих социальных сетях по итогам мероприятия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение двух дней 29 и 30 апреля в ДК «Нефтяник» проходило мероприятие «НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны». Для гостей шоу состоялись мастер-классы, на которых они узнали о модных трендах 2023 года и задали звездному спикеру волнующие их вопросы. Завершилось мероприятие шоу-показом коллекций известных и начинающих российских дизайнеров.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Мероприятия#Мода#Тюменская область
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