Российский стилист Влад Лисовец назвал Тюмень городом, в котором приятно жить

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение двух дней 29 и 30 апреля в ДК «Нефтяник» проходило мероприятие «НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны». Для гостей шоу состоялись мастер-классы, на которых они узнали о модных трендах 2023 года и задали звездному спикеру волнующие их вопросы. Завершилось мероприятие шоу-показом коллекций известных и начинающих российских дизайнеров.