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Пропавшую молодую тюменку ищут почти неделю

1 мая 2023, 09:34
Фото: ДПСО "Тюменьрегионспас"

Двадцатисемилетняя девушка пропала в Тюменской области 5 дней назад

Девушка 1995 года рождения пропала в Ишиме 27 апреля. В тот день она вышла из дома: о том, куда отправилась пропавшая, информации нет, сообщили в ДПСО «Тюменьрегионспас».

В ориентировке среди её примет перечисляются рост 165 см, чёрные волосы и голубые глаза. В последний раз девушку видели в красной куртке, под которой была надета зелёная футболка, синих джинсах и кроссовках.

Всех, кому станет известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить инфоргу поиска Виктории по номеру 8-982-922-78-84. Также можно бесплатно звонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что молодую тюменку, пропавшую 20 апреля, нашли через 4 дня.

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#Елена Чебоксарова#Поиск людей#Поиск человека#Пропавшие без вести#Ишим#Общество#Тюменцы
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