Пропавшую молодую тюменку ищут почти неделю

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В ориентировке среди её примет перечисляются рост 165 см, чёрные волосы и голубые глаза. В последний раз девушку видели в красной куртке, под которой была надета зелёная футболка, синих джинсах и кроссовках.
Всех, кому станет известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить инфоргу поиска Виктории по номеру 8-982-922-78-84. Также можно бесплатно звонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что молодую тюменку, пропавшую 20 апреля, нашли через 4 дня.