Пропавшую молодую тюменку ищут почти неделю

Двадцатисемилетняя девушка пропала в Тюменской области 5 дней назад

Девушка 1995 года рождения пропала в Ишиме 27 апреля. В тот день она вышла из дома: о том, куда отправилась пропавшая, информации нет, сообщили в ДПСО «Тюменьрегионспас».

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