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Пешеходный бульвар на Дзержинского может уйти под воду из-за проблем с канализацией

1 мая 2023, 05:42
Фото: Типичная Тюмень

Пешеходная улица Дзержинского в Тюмени может уйти под воду

Пешеходный бульвар на улице Дзержинского может затопить водой из канализации. Несколько дней назад в подвале дома на Дзержинского, 31, прорвало трубу отопления.
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Тюмень

В настоящее время, по словам жильцов, подвал затоплен, в подъездах сырость, испарения, стоит стойкий запах канализации.

Тюменцы отмечают, что управляющая компания собирается делать косметический ремонт, но это от коммунальных ЧП не спасет. Жители пишут во все инстанциио необходимости провести новое техобследование дома.

По словам собственников, с 2020 году в рамках техобследования дома на Дзержинского, 31, было вынесено решение, что износ сетей составляет всего 28%, в связи с чем капитальный ремонт состоится не ранее 2044 года.

«У нас лучший город Земли, почему в центре города не хотят отремонтировать дом? Ждут когда канализация польется на пешеходную улицу?» — отмечают тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители дома на Дзержинского жаловались на шум от отдыхающих в ночное время. Городские власти оперативно отреагировали на проблему и пообещали усилисть контроль за соблюдением порядка.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Коммунальные аварии#Канализация#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Ремонт
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