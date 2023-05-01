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Молодой тюменец сломал ребра гостье за недостойное поведение

1 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI

Молодой человек избил 46-летнюю женщину до перелома рёбер в тюменском селе

Двадцатидвухлетний парень избил сорокашестилетнюю женщину до перелома грудины и рёбер в селе Ярково. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
Сюжет
Драка

Потерпевшая рассказала, что пришла в гости к подруге, которая была в доме с молодым человеком. Во время застолья он несколько раз сделал гостье замечание по поводу её поведения, а после нанес побои.

Женщину госпитализировали. Врачи зафиксировали, что здоровью пациентки причинен вред средней тяжести.

Подозреваемый признал вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело, в соответствии с частью 1 статьи 112 УК РФ.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские школьники побили девочку возле школы N 65 и разместили видео, как они это делали, в интернете.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Нападение#Избиение#Драка#Ярково#Общество#Происшествия#Тюменцы
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