Молодой тюменец сломал ребра гостье за недостойное поведение

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 12:00
Потерпевшая рассказала, что пришла в гости к подруге, которая была в доме с молодым человеком. Во время застолья он несколько раз сделал гостье замечание по поводу её поведения, а после нанес побои.
Женщину госпитализировали. Врачи зафиксировали, что здоровью пациентки причинен вред средней тяжести.
Подозреваемый признал вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело, в соответствии с частью 1 статьи 112 УК РФ.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские школьники побили девочку возле школы N 65 и разместили видео, как они это делали, в интернете.