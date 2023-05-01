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Качество воздуха ухудшилось в Тюмени. Где горит?

1 мая 2023, 10:37
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени ухудшилось качество воздуха в 1,2 раза

В Тюмени вновь ухудшилось качество воздуха. На данный момент, согласно сервису IQAir, концентрация ПДК превышает в 1,2 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.
Сюжет
Тюмень

Согласно информации СКАНЕКС, в регионе зафиксировано несколько возгораний в Тобольском, Юргинском районе. Также пожар действует в Тавдинском районе Свердловской области.

По информации МЧС Тюменской области, ландшафтные пожары бушуют в Курганской области. В настоящее время в соседнем регионе работают тюменские огнеборцы — накануне им удалось ликвидировать природные пожары в 16-ти километрах от Кургана.

Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе накануне во время пожара в жилом частном доме погиб мужчина. Причины возникновения огня устанавливаются.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Воздух#Тюмень#Тюменская область
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