Качество воздуха ухудшилось в Тюмени. Где горит?

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Согласно информации СКАНЕКС, в регионе зафиксировано несколько возгораний в Тобольском, Юргинском районе. Также пожар действует в Тавдинском районе Свердловской области.
По информации МЧС Тюменской области, ландшафтные пожары бушуют в Курганской области. В настоящее время в соседнем регионе работают тюменские огнеборцы — накануне им удалось ликвидировать природные пожары в 16-ти километрах от Кургана.
Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе накануне во время пожара в жилом частном доме погиб мужчина. Причины возникновения огня устанавливаются.