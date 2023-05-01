Готовьте таблетки: Тюмень сегодня накроет сильнейшая геомагнитная буря

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Сегодня геомагнитная буря начнется в три часа дня и продлится до вечера. Синоптики предупреждают тюменцев о возможных головных болях, нарушениях в работе сердца, опорно-двигательного аппарата, слабости, сонливости. Метеозависимым людям рекомендуют больше времени проводить на свежее воздухе и отдыхать.
Также вероятны перебои в работе ради- и электроприборов, средств связи.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце апреля жители Тюмени наблюдали необычное для региона природное явление — северное сияние. Причиной его возникновения стала ударная волна от выброса с Солнца.