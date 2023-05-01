Готовьте таблетки: Тюмень сегодня накроет сильнейшая геомагнитная буря

Сегодня геомагнитная буря начнется в три часа дня и продлится до вечера. Синоптики предупреждают тюменцев о возможных головных болях, нарушениях в работе сердца, опорно-двигательного аппарата, слабости, сонливости. Метеозависимым людям рекомендуют больше времени проводить на свежее воздухе и отдыхать.