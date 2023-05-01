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Published Сегодня, 06:50

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Готовьте таблетки: Тюмень сегодня накроет сильнейшая геомагнитная буря

1 мая 2023, 06:50
Фото: ЧС тЮмень

На Тюмень обрушится сильнейшая геомагнитная буря

В первую декаду мая на Тюмени обрушатся геомагнитные бури. Самые сильные из них, сило до 4-5 баллов, ожидаются 1 и 2 мая.
Сюжет
Тюмень

Сегодня геомагнитная буря начнется в три часа дня и продлится до вечера. Синоптики предупреждают тюменцев о возможных головных болях, нарушениях в работе сердца, опорно-двигательного аппарата, слабости, сонливости. Метеозависимым людям рекомендуют больше времени проводить на свежее воздухе и отдыхать.

Также вероятны перебои в работе ради- и электроприборов, средств связи.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце апреля жители Тюмени наблюдали необычное для региона природное явление — северное сияние. Причиной его возникновения стала ударная волна от выброса с Солнца.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Здоровье#Тюмень#Тюменская область
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