Автоинспекторы призывают тюменцев обеспечить дорожную безопасность детей в праздники

Posted 1 мая 12:23
Published 1 мая 12:23
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
В этом году в Тюменской области число дорожных аварий с участием детей выросло почти в полтора раза, в них ранены 113 детей, в прошлом году — 79, один ребенок погиб, годом ранее — 2.
Этой весной в Тюмени дети стали чаще попадать в ДТП при управлении механическими и электросамокатами и велосипедами. В сельских районах в ДТП получают травмы дети-пассажиры и юные пешеходы.
В выходные дни часть ребят поедет на дачи, а также на отдых в сельскую местность. Важно разъяснить детям ПДД при движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.