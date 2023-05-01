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Posted 1 мая 12:23

Published 1 мая 12:23

Modified Сегодня, 01:22

Updated Сегодня, 01:22

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Автоинспекторы призывают тюменцев обеспечить дорожную безопасность детей в праздники

1 мая 2023, 12:23
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в очередной раз напоминают водителям обеспечить дорожную безопасность детей в майские праздники. Они просят родителей не оставлять ребят без присмотра на улицах и во дворах, где есть риск попадания их в ДТП, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году в Тюменской области число дорожных аварий с участием детей выросло почти в полтора раза, в них ранены 113 детей, в прошлом году — 79, один ребенок погиб, годом ранее — 2.

Этой весной в Тюмени дети стали чаще попадать в ДТП при управлении механическими и электросамокатами и велосипедами. В сельских районах в ДТП получают травмы дети-пассажиры и юные пешеходы.

В выходные дни часть ребят поедет на дачи, а также на отдых в сельскую местность. Важно разъяснить детям ПДД при движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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