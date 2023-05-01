Александр Моор поздравил земляков с майскими праздниками

Ранее «Наш город» писал, что в этот раз праздник 1 мая пройдёт в Тюмени в необычном формате, без традиционных шествий и фейерверков. Сегодня в областном центре проводятся разные мероприятия, а у ДК «Железнодрожник» в 16.00 состоится концерт Симона Осиашвили, а в 19.00 — концерт «Мураками» в Доме Печати.