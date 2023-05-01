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Александр Моор поздравил земляков с майскими праздниками

1 мая 2023, 08:43
Фото: 1MI

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днём Весны и Труда

Губернатор поздравил земляков с праздником 1 мая. В поздравлении, опубликованном на сайте ОГВ Тюменской области, глава региона подчеркнул, что давно известный лозунг «Мир! Труд! Май!» приобрёл особый смысл в наше непростое время.

Александр Моор отметил, что Тюменская область вышла на достойный социально-экономический уровень за счёт трудолюбия, самоотдачи и талантов тюменцев.

Отдельно губернатор поблагодарил ветеранов, благодаря которым областная столица удостоилась почётного звания «Город трудовой доблести».

Ранее «Наш город» писал, что в этот раз праздник 1 мая пройдёт в Тюмени в необычном формате, без традиционных шествий и фейерверков. Сегодня в областном центре проводятся разные мероприятия, а у ДК «Железнодрожник» в 16.00 состоится концерт Симона Осиашвили, а в 19.00 — концерт «Мураками» в Доме Печати.

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#Елена Чебоксарова#1 мая#Майские праздники#Александр Моор#Поздравление#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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