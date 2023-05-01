Александр Моор поздравил земляков с майскими праздниками

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 09:59
Александр Моор отметил, что Тюменская область вышла на достойный социально-экономический уровень за счёт трудолюбия, самоотдачи и талантов тюменцев.
Отдельно губернатор поблагодарил ветеранов, благодаря которым областная столица удостоилась почётного звания «Город трудовой доблести».
Ранее «Наш город» писал, что в этот раз праздник 1 мая пройдёт в Тюмени в необычном формате, без традиционных шествий и фейерверков. Сегодня в областном центре проводятся разные мероприятия, а у ДК «Железнодрожник» в 16.00 состоится концерт Симона Осиашвили, а в 19.00 — концерт «Мураками» в Доме Печати.