nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Изображение материала

Аграрии Тюменского района провели первые посадки картофеля

1 мая 2023, 12:26
Фото: 1MI

Посадку картофеля на площади 7,8 тысяч га проведут в Тюменской области

Аграрии Тюменского района приступили к первым посадкам овоща на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента АПК.

В поле вышли работники сельхозпредприятий ООО «Агро-Сиб-Альянс» и ООО «Агротеховощ». На утро 28 апреля картофелем уже было засеяно 35 га.

Всего в регионе в текущем году запланировано провести посадки клубненосного растения на площади более 7,8 тысяч га.

Как сообщили в ведомстве, наш регион полностью обеспечен семенами картофеля. Все 20,5 тысяч тонн произведены на территории России. Более того, свыше 3,5 тысяч тонн семян Тюменская готова поставить в другие регионы страны.

Ранее «Наш город» писал, что посевная кампания в регионе началась 25 апреля.

Читайте также:
Тюменские аграрии приступили к севу зерновых и других культур
#Елена Чебоксарова#Аграрии#Тюменский район#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
29 апреля 05:46
Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
30 апреля 11:42
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
30 апреля 10:22
Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин
30 апреля 08:33
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22