Аграрии Тюменского района провели первые посадки картофеля

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В поле вышли работники сельхозпредприятий ООО «Агро-Сиб-Альянс» и ООО «Агротеховощ». На утро 28 апреля картофелем уже было засеяно 35 га.
Всего в регионе в текущем году запланировано провести посадки клубненосного растения на площади более 7,8 тысяч га.
Как сообщили в ведомстве, наш регион полностью обеспечен семенами картофеля. Все 20,5 тысяч тонн произведены на территории России. Более того, свыше 3,5 тысяч тонн семян Тюменская готова поставить в другие регионы страны.
Ранее «Наш город» писал, что посевная кампания в регионе началась 25 апреля.