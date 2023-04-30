В тюменском поселке огонь уничтожил несколько построек. Фото

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам очевидцев, на месте пожара работали четыре единицы техники и двенадцать сотрудников МЧС. Общая площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров. В настоящее огонь потушен. Причины пожара выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что ситуация с ландшафтными пожарами в регионе находится под контролем. В режим повышенной готовности переведены все силы и средства пожарной службы.