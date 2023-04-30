nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Изображение материала

В тюменском поселке огонь уничтожил несколько построек. Фото

30 апреля 2023, 10:49
Фото: ЧС Тюмень | Отзовик

В поселке под Тюменью произошел серьезный пожар

В тюменском поселке Яр сегодня произошел очередной пожар – загорелись надворные постройки. ЧП произошло в первой половине дня.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень | Отзовик

По словам очевидцев, на месте пожара работали четыре единицы техники и двенадцать сотрудников МЧС. Общая площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.  В настоящее огонь потушен. Причины пожара выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что ситуация с ландшафтными пожарами в регионе находится под контролем. В режим повышенной готовности переведены все силы и средства пожарной службы.

#Общество#Новости тюмени#МЧС#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
Вчера, 05:46
Какие места стоит посетить в Тюмени
28 апреля 10:21
На содержание губернатора Моора в Тюмени потратили более 20 миллионов рублей
Вчера, 04:15
Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами
28 апреля 10:13
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
28 апреля 07:42
Рядом с набережной на участке КРТ построят новый жилой комплекс «Авторский»
28 апреля 09:59