Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
«Семье моего сына, жене и маленькому ребёнку, проживающим в поселке Винзили, сегодня отрезали канализацию. Теперь они не могут ни постирать, ни помыться. Мы обращались за помощью к главе администрации поселка, но безуспешно. Очень больно и обидно за то, что мой сын рискует жизнью, а с его семьёй так поступают», — сообщила тюменка.
Причины действия коммунальных служб женщина не указала. Однако отметила, что намерена обратить к губернатору Тюменской области Александру Моору.
В комментариях под постом подписчики группы предположили, что вероятнее всего, коммуникации обрезали за долги.
Скорее всего, до СВО ещё был долг. Или, когда мужа забрали, жена не оплачивала коммунальные услуги. Возможно, думали, что кто на СВО, им не надо платить за коммуналку», — отметила Галина С.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 11 мая откроется центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В этом году здесь обучение пройдут порядка 1500 человек.