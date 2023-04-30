В Тюмени ищут сварщика для работы в Израиле. Зарплата — более 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В объявлении, опубликованном на портале Авито, указано, что будущему сотруднику предоставят спецодежду, жилье, услуги транспорта до места работы. Также работодатель обещает взять на себя расходы по оплате питания и оформлению медицинской страховки.
От сотрудника требуется опыт работы сварщиком не менее одного года. Рассматриваются, в том числе, кандидаты в возрасте от 45 лет и с нарушениями здоровья. Заработная плата от 320 до 370 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают в среднем больше своих российских коллег. Ежемесячный доход медиков составляет более 103 тысяч рублей.