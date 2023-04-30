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В Тюмени ищут сварщика для работы в Израиле. Зарплата — более 300 тысяч рублей

30 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI

В Тюмени ищут сварщика на зарплату от 320 000 рублей для работы в Израиле

В Тюмени открылась новая вакансия в Израиле. Жителей областной столицы приглашают на работу сварщиком.
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Тюмень

В объявлении, опубликованном на портале Авито, указано, что будущему сотруднику предоставят спецодежду, жилье, услуги транспорта до места работы. Также работодатель обещает взять на себя расходы по оплате питания и оформлению медицинской страховки.

От сотрудника требуется опыт работы сварщиком не менее одного года. Рассматриваются, в том числе, кандидаты в возрасте от 45 лет и с нарушениями здоровья. Заработная плата от 320 до 370 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают в среднем больше своих российских коллег. Ежемесячный доход медиков составляет более 103 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Работа#Зарплата#Тюмень#Тюменская область
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