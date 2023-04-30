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У тюменских пожарных возникли проблемы со связью

30 апреля 2023, 09:56
Фото: тг-канал Александр Моор

Ситуация с природными пожарами в Тюменской области - под контролем губернатора

Ситуация с ландшафтными пожарами находится на контроле губернатора Тюменской области. Все пожарные средства находятся в режиме повышенной готовности.
Сюжет
Тюмень

По словам главы региона Александра Моора, в этом году был учтен опыт 2021 года — в регионе начала работать противопожарная служба, под надзором которой находятся небольшие села и деревни, в которых проживают порядка 100 тысяч человек.

«Часто на природных пожарах остро встает вопрос связи. Мобильная — не работает, рации не достают. Поручил коллегам из правительства проработать этот вопрос. На такие случаи у нас должны быть специальные установки, которые обеспечат устойчивый сигнал. Еще выяснил, что на опорном пункте в Тюневском сельском поселении имеется проблема с горячей водой — до поста не дотянули газовую трубу. Но это мы решим. Газ дотянем, и здесь будет горячий душ. Люди рискуют жизнью, выполняя опасную работу, и у них должны быть достойные условия труда», — подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил, что благодаря проделанной работе, природные пожары удается тушить в первые сутки.

Ранее «Наш Город» писал, что Александр Моор поздравил тюменских пожарных с их профессиональным праздником и призвал жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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