У тюменских пожарных возникли проблемы со связью

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По словам главы региона Александра Моора, в этом году был учтен опыт 2021 года — в регионе начала работать противопожарная служба, под надзором которой находятся небольшие села и деревни, в которых проживают порядка 100 тысяч человек.
«Часто на природных пожарах остро встает вопрос связи. Мобильная — не работает, рации не достают. Поручил коллегам из правительства проработать этот вопрос. На такие случаи у нас должны быть специальные установки, которые обеспечат устойчивый сигнал. Еще выяснил, что на опорном пункте в Тюневском сельском поселении имеется проблема с горячей водой — до поста не дотянули газовую трубу. Но это мы решим. Газ дотянем, и здесь будет горячий душ. Люди рискуют жизнью, выполняя опасную работу, и у них должны быть достойные условия труда», — подчеркнул Александр Моор.
Губернатор отметил, что благодаря проделанной работе, природные пожары удается тушить в первые сутки.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Моор поздравил тюменских пожарных с их профессиональным праздником и призвал жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.