Тюменцы жалуются на духоту в квартирах и требуют отключить отопление

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Неужели ещё не отключат отопление и будут неделю ждать и надеяться, вдруг похолодает? Сколько можно деньги из людей тянуть? За отопление, которое сейчас не нужно, приходится платить и за электроэнергию, потраченную на кондиционеры», — возмущаются тюменцы в социальных сетях.
Отопительный сезон в Тюмени завершают традиционно после того, как среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд. Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе в областной столице воздух прогреется до +26…+27.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 15 мая начнется сезон опрессовок. В этом году он будет проходить в сем этапов и продлится до 27 августа.