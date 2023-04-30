Тюменцы жалуются на духоту в квартирах и требуют отключить отопление

Отопительный сезон в Тюмени завершают традиционно после того, как среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд. Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе в областной столице воздух прогреется до +26…+27.