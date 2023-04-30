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Тюменцы жалуются на духоту в квартирах и требуют отключить отопление

30 апреля 2023, 07:23
Фото: 1MI

Когда в Тюмени отключат отопление

Жители Тюмени просят городские власти отключить отопление в жилых домах. По словам горожан, из-за духоты в квартирах приходится регулярно открывать окна или включать кондиционеры.
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Тюмень
«Неужели ещё не отключат отопление и будут неделю ждать и надеяться, вдруг похолодает? Сколько можно деньги из людей тянуть? За отопление, которое сейчас не нужно, приходится платить и за электроэнергию, потраченную на кондиционеры», — возмущаются тюменцы в социальных сетях.

Отопительный сезон в Тюмени завершают традиционно после того, как среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд. Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе в областной столице воздух прогреется до +26…+27.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 15 мая начнется сезон опрессовок. В этом году он будет проходить в сем этапов и продлится до 27 августа.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отопительный сезон#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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