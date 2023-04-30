Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей

Самые низкие доходы имеют медсестры и фельдшеры из Ингушетии, Республики Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесской Республики (от 25 до 28 тысяч рублей), самые высокие зарплаты в Чукотском автономного округе, на Ямале и в Магаданской области — от 101 до 128 тысяч рублей.