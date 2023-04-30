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Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей

30 апреля 2023, 10:22
Фото: 1MI

Заработная плата врачей в Тюменской области составляет более 103 тыс. рублей в месяц

В Тюменской области врачи зарабатывают больше, чем их коллеги по России. В среднем размер заработной платы медиков в регионе составляет 103,8 тысячи рублей. Средний доход врачей по России — 102,2 тысячи рублей.
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Тюмень

По данным Росстата, самые высокие зарплаты получают врачи Чукотского автономного округа (251 тысячу рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (232 тысяч рублей), Магаданской области (203 тысячи рублей). Самые низкие — в Ингушетии, Республике Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесской Республике — от 51,2 до 53,7 тысяч рублей.

Заработная плата среднего медицинского персонала в Тюменской области также превышает среднероссийский показатель. В тюменском регионе фельдшеры, медсестры, медбратья, фармацевты, зарабатывают 52,6 тысяч рублей ежемесячно. По России в среднем доход среднего медперсонала составляет 49,6 тысяч рублей.

Самые низкие доходы имеют медсестры и фельдшеры из Ингушетии, Республики Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесской Республики (от 25 до 28 тысяч рублей), самые высокие зарплаты в Чукотском автономного округе, на Ямале и в Магаданской области — от 101 до 128 тысяч рублей.

Младший медперсонал в России, по информации Росстата, зарабатывает в месяц в среднем 43,2 тысячи рублей. В Тюменской области санитары зарабатывают 51,4 тысячи рублей. В среднем по УрФО доходы младшего медперсонала составляют от 33 тысяч рублей (Курганская область) до 117 тысяч рублей (ЯНАО).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня. Регион вошел в число субъектов России, которые выполнили майские указы президента страны от 2012 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Врачи#Росстат#Тюмень#Тюменская область
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