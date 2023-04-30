Тюменские педагоги получают страховую пенсию досрочно

Например, если педагогический сотрудник выработал 25 лет стажа в 2021 году, то право на пенсию он получит через 36 месяцев, то есть в 2024 году, а если в 2022 году — то через 48 месяцев со дня выработки, то есть в 2026 году. Если же специальный стаж выработан в этом году, то рассчитывать на получение выплаты можно будет не ранее, чем спустя 60 месяцев.