Тюменские педагоги получают страховую пенсию досрочно

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В ведомстве также напомнили, что педагогический работник может получить пенсионные выплаты досрочно в нескольких случаях. Первый — у него должен быть стаж не менее 25 лет. Второе — количество заработанных пенсионных коэффициентов должно соответствовать требованию.
Например, если педагогический сотрудник выработал 25 лет стажа в 2021 году, то право на пенсию он получит через 36 месяцев, то есть в 2024 году, а если в 2022 году — то через 48 месяцев со дня выработки, то есть в 2026 году. Если же специальный стаж выработан в этом году, то рассчитывать на получение выплаты можно будет не ранее, чем спустя 60 месяцев.
В педагогический стаж включается не только работа в сфере образования, но и профессиональное обучение, а также дополнительное профобучение от работадателя.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские почтовые отделения будут немного по-другому работать в майские праздники, однако пенсии горожане получат по графику.