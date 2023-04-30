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Тюменские педагоги получают страховую пенсию досрочно

30 апреля 2023, 15:29
Фото: 1MI

Более 12 тысяч учителей вышли на пенсию досрочно в Тюменской области

12 230 тюменских учителей вышли на досрочную пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

В ведомстве также напомнили, что педагогический работник может получить пенсионные выплаты досрочно в нескольких случаях. Первый — у него должен быть стаж не менее 25 лет. Второе — количество заработанных пенсионных коэффициентов должно соответствовать требованию.

Например, если педагогический сотрудник выработал 25 лет стажа в 2021 году, то право на пенсию он получит через 36 месяцев, то есть в 2024 году, а если в 2022 году — то через 48 месяцев со дня выработки, то есть в 2026 году. Если же специальный стаж выработан в этом году, то рассчитывать на получение выплаты можно будет не ранее, чем спустя 60 месяцев.

В педагогический стаж включается не только работа в сфере образования, но и профессиональное обучение, а также дополнительное профобучение от работадателя.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские почтовые отделения будут немного по-другому работать в майские праздники, однако пенсии горожане получат по графику.

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#Елена Чебоксарова#Пенсия#Выплаты#Учителя#Педагоги#Деньги#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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