Центр военно-спортивной подготовки начнет работать в Тюмени после майских праздников

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В этом году обучение здесь пройдут полторы тысячи человек. В течение трех месяцев учащиеся центра будут познавать основы огневой и тактической подготовки, управления дронами.
«Проект рассчитан на подростков и студентов, направлен на качественную подготовку юношей к выполнению обязанностей по защите Отечества. „Аванпост“ является ресурсной площадкой для патриотических, военно-спортивных объединений. Мы заинтересованы в развитии таких направлений», — сообщил руководитель центра «Аванпост» Николай Савченко.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число двенадцати пилотных регионов России, где будут открыты центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В УрФО, помимо тюменского региона, такой центр будет работать на Ямале.