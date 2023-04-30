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Центр военно-спортивной подготовки начнет работать в Тюмени после майских праздников

30 апреля 2023, 06:35
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени в мае откроется военно-патриотический центр для молодежи

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи отроется в Тюмени 11 мая на базе Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».
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Тюмень

В этом году обучение здесь пройдут полторы тысячи человек. В течение трех месяцев учащиеся центра будут познавать основы огневой и тактической подготовки, управления дронами.

«Проект рассчитан на подростков и студентов, направлен на качественную подготовку юношей к выполнению обязанностей по защите Отечества. „Аванпост“ является ресурсной площадкой для патриотических, военно-спортивных объединений. Мы заинтересованы в развитии таких направлений», — сообщил руководитель центра «Аванпост» Николай Савченко.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число двенадцати пилотных регионов России, где будут открыты центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В УрФО, помимо тюменского региона, такой центр будет работать на Ямале.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Обучение#Курс обучения#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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