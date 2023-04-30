Случаи заболевания корью выявлены в Тюмени

Между тем, в России в настоящее время число заболевших корью увеличивается. Только за первые месяцы, январь–февраль 2023 года, в стране было зарегистрировано более 230 случаев заболевания корью. Большая часть заболевших — жители, которые ранее не ставили прививку от данного инфекционного заболевания.