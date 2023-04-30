Случаи заболевания корью выявлены в Тюмени

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, случаев заболевания данной инфекцией в регионе не было с 2020 года. Специалисты отмечают, что такой положительной динамики удалось добиться благодаря проведению иммунизации населения.
«В Тюменской области благодаря проведению массовых профилактических прививок с 2004 года не регистрируется заболеваемость дифтерией, с 2019 года — гемофильной инфекцией, с 2000 года отсутствует регистрация столбняка. За последние 10 лет зарегистрированы единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом В. С 2020 года не регистрируется заболеваемость краснухой», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Между тем, в России в настоящее время число заболевших корью увеличивается. Только за первые месяцы, январь–февраль 2023 года, в стране было зарегистрировано более 230 случаев заболевания корью. Большая часть заболевших — жители, которые ранее не ставили прививку от данного инфекционного заболевания.
Ранее «Наш Город» писал, что в медицинских учреждения Тюменской области закончилась вакцина против COVID-19. В департаменте здравоохранения региона отмечают, что вакцина поступает в регионы по графику распределения Министерства здравоохранения РФ. Как только она поступит в поликлиники, желающих пациентов пригласят на вакцинацию.