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Случаи заболевания корью выявлены в Тюмени

30 апреля 2023, 04:52
Фото: 1MI

В Тюмени выявлено несколько случаев заболевания корью

В Тюменской области зарегистрировано три случая заболевания корью у жителей, не имеющих прививки против этого заболевания.
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Тюмень

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, случаев заболевания данной инфекцией в регионе не было с 2020 года. Специалисты отмечают, что такой положительной динамики удалось добиться благодаря проведению иммунизации населения.

«В Тюменской области благодаря проведению массовых профилактических прививок с 2004 года не регистрируется заболеваемость дифтерией, с 2019 года — гемофильной инфекцией, с 2000 года отсутствует регистрация столбняка. За последние 10 лет зарегистрированы единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом В. С 2020 года не регистрируется заболеваемость краснухой», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Между тем, в России в настоящее время число заболевших корью увеличивается. Только за первые месяцы, январь–февраль 2023 года, в стране было зарегистрировано более 230 случаев заболевания корью. Большая часть заболевших — жители, которые ранее не ставили прививку от данного инфекционного заболевания.

Ранее «Наш Город» писал, что в медицинских учреждения Тюменской области закончилась вакцина против COVID-19. В департаменте здравоохранения региона отмечают, что вакцина поступает в регионы по графику распределения Министерства здравоохранения РФ. Как только она поступит в поликлиники, желающих пациентов пригласят на вакцинацию.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Болезни#Роспотребнадзор#Корь#Инфекции#Инфекция#Тюмень#Тюменская область
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