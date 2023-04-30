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Пьяный водитель устроил в Тюмени ДТП с двумя пострадавшими. Фото

30 апреля 2023, 06:52
Фото: Авто Тюмень — ДТП

Два человека пострадали при столкновении Kia и Opel на улице Алебашевской в Тюмени

Два человека получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем по вине нетрезвого водителя сегодня утром в Тюмени на улице Алебашевской.
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Тюмень

Около шести часов утра здесь столкнулись автомобили Opel и Kia. По предварительным данным, 23-летний водитель Kia выехал на встречную полосу движения и врезался в Opel, за рулем которой находилась 55-летняя женщина.

В результате аварии оба автовладельца получили травмы. Водителя Kia направили на медосвидетельствование, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня днем в Тюмени на Салаирском тракте разбился мотоциклист. В настоящее время на месте происшествия затруднено автомобильное движение.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Нетрезвые водители#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#ДТП
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