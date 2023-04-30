Пьяный водитель устроил в Тюмени ДТП с двумя пострадавшими. Фото

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Около шести часов утра здесь столкнулись автомобили Opel и Kia. По предварительным данным, 23-летний водитель Kia выехал на встречную полосу движения и врезался в Opel, за рулем которой находилась 55-летняя женщина.
В результате аварии оба автовладельца получили травмы. Водителя Kia направили на медосвидетельствование, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня днем в Тюмени на Салаирском тракте разбился мотоциклист. В настоящее время на месте происшествия затруднено автомобильное движение.